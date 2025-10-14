Омской школьнице, убившей новорождённого, грозит пять лет лишения свободы

Ранее сообщалось, что 18 июля 2025 года днём девушка родила здорового мальчика в хостеле на улице 5-я Путевая в Омске. Не желая воспитывать ребёнка, она задушила его, положила в пакет и оставила в мусорном ведре в ванной комнате. Ребёнка обнаружила сотрудница гостиницы во время уборки.