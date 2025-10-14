В Молдове задержали сбежавшего заключенного: Он гулял на свободе всего четыре дня

В Молдове сбежавшего заключенного полицейские задержали во Флорештах. Он прятался от полиции всего четыре дня, сообщает МВД республики.
Напомним, заключенный скрылся из Пенитенциара № 9.
Осужденный, имевший право работать за пределами учреждения без постоянного надзора (охраны), не вернулся на свое рабочее место в установленное время.
Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) немедленно начала поисковые мероприятия, действуя в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.