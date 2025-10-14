Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове задержали сбежавшего заключенного: Он гулял на свободе всего четыре дня

Беглеца полицейские задержали во Флорештах.

Источник: Полиция РМ

В Молдове сбежавшего заключенного полицейские задержали во Флорештах. Он прятался от полиции всего четыре дня, сообщает МВД республики.

Напомним, заключенный скрылся из Пенитенциара № 9.

Осужденный, имевший право работать за пределами учреждения без постоянного надзора (охраны), не вернулся на свое рабочее место в установленное время.

Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ) немедленно начала поисковые мероприятия, действуя в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами.