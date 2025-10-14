Улицу Пугачева в Уфе откроют для движения до 10 ноября

В администрации Уфы сообщили новые сроки завершения работ на участке улицы Пугачева. По информации городских властей, подрядная организация планирует до 10 ноября 2025 года открыть движение по двум полосам на отрезке от Бельской до Геофизиков, передает ГорОбзор.ру.
Если погодные условия будут благоприятствовать, то до конца этого года строители также рассчитывают закончить работы на следующем участке: от улицы Геофизиков до транспортной развязки протяженностью 800 метров, где также будет организовано двухполосное движение. Оставшуюся часть реконструкции планируется завершить в следующем дорожном сезоне.
Отмечается, что первоначальные планы по открытию движения не удалось соблюсти. Напомним, что запуск планировался на 11 октября, но характер работ потребовал дополнительного времени.
