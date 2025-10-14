Улицу Пугачева в Уфе откроют для движения до 10 ноября

Если погодные условия будут благоприятствовать, то до конца этого года строители также рассчитывают закончить работы на следующем участке: от улицы Геофизиков до транспортной развязки протяженностью 800 метров, где также будет организовано двухполосное движение. Оставшуюся часть реконструкции планируется завершить в следующем дорожном сезоне.