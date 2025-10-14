В Перми массово остановилось движение трамваев из-за ДТП с легковушкой

Движение трамваев массово остановилось из-за ДТП с легковушкой в Перми, сообщает сервис Яндекс. Карты.
Инцидент с общественным транспортом произошёл на улице Уральской днём 14 октября. В телеграм-канале «Пермское чтиво» были опубликованы сообщения об аварии с участием легкового автомобиля. По словам очевидцев, инцидент произошёл в районе перекрёстка улиц Уральской и Индустриализации — один из автомобилей вылетел на трамвайные пути.
В Яндекс. Картах один из пользователей установил отметку о ДТП.
«Средний ряд, Правый ряд.14 октября, 15:30», — рассказывает сервис.
Позже очевидцы стали сообщать, что возле места аварии начали копиться трамваи, которые не могли проехать. На картах также было заметно, что в районе остановки «Рабочий посёлок» скопилось не менее 10 вагонов. Ситуацию сайту perm.aif.ru прокомментировали в МУП «Пермгорэлектротранс».
В организации сообщили, что авария на путях случилась около 15:31 часов. Водитель первого вагона остановил транспорт.
«Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, остановил вагон и сообщил о данном факте в центральную диспетчерскую службу. Движение трамваев в направлении центра города было временно ограничено и восстановлено в 16:25», — рассказали сайту perm.aif.ru на предприятии.
В «Пермгорэлектротрансе» также призвали водителей соблюдать осторожность и быть внимательными.