В Перми массово остановилось движение трамваев из-за ДТП с легковушкой

Инцидент с общественным транспортом произошёл на улице Уральской днём 14 октября. В телеграм-канале «Пермское чтиво» были опубликованы сообщения об аварии с участием легкового автомобиля. По словам очевидцев, инцидент произошёл в районе перекрёстка улиц Уральской и Индустриализации — один из автомобилей вылетел на трамвайные пути.