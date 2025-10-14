Мужчину затянуло под движущийся трамвай. Жуткий момент попал на видео

В Улан-Удэ произошло событие, которое заставляет поверить в чудо. Мужчина, выйдя из трамвая, всего через несколько шагов оказался под его колесами. Однако, вместо трагического исхода, этот инцидент превратился в невероятную историю спасения.
Все случилось на одной из остановок, когда сибиряк пройдя всего 12 шагов, попал под движущийся трамвай. Водитель, почувствовав помеху, немедленно остановил состав. На помощь мужчине бросились как пассажиры, так и местные жители.
Как сообщили в городском комитете по транспорту, пассажир упал в «слепую зону» трамвая, его тело приняло безопасную позу, а в конструкции вагона в этом месте не было низких деталей, которые могли бы нанести смертельные повреждения.
Мужчина не получил серьезных травм, после инцидента он смог самостоятельно передвигаться.