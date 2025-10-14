Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми мужчина посреди ночи ворвался в магазин и напал на полицейских

Его задержали и поместили под арест.

Мужчина посреди ночи ворвался в магазин и напал на полицейских в Перми, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент с участием полицейских и пермяка произошёл в Мотовилихинском районе краевой столицы. Ночью 7 октября из местного супермаркета крупной сети поступило сообщение о молодом мужчине, который неадекватно ведёт себя. На место прибыли сотрудники полиции, которые отреагировали на вызов.

Когда правоохранители оказались в магазине, они обнаружили пермяка 1991 года рождения, который находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчина накинулся на полицейских и причинил им различные травмы.

Нападавший был задержан по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Следователи СУ СКР по Пермскому краю предъявили ему обвинение, а суд заключил мужчину под домашний арест. Сейчас расследование продолжается.