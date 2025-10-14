В Перми мужчина посреди ночи ворвался в магазин и напал на полицейских

Мужчина посреди ночи ворвался в магазин и напал на полицейских в Перми, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Инцидент с участием полицейских и пермяка произошёл в Мотовилихинском районе краевой столицы. Ночью 7 октября из местного супермаркета крупной сети поступило сообщение о молодом мужчине, который неадекватно ведёт себя. На место прибыли сотрудники полиции, которые отреагировали на вызов.
Когда правоохранители оказались в магазине, они обнаружили пермяка 1991 года рождения, который находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчина накинулся на полицейских и причинил им различные травмы.
Нападавший был задержан по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Следователи СУ СКР по Пермскому краю предъявили ему обвинение, а суд заключил мужчину под домашний арест. Сейчас расследование продолжается.