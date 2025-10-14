На юге Пермского края вышедший из леса медведь напал на человека

Администрация Тюинского территориального отдела Чернушинского округа призвала жителей проявлять внимательность и осторожность при посещении лесов. Местные власти сообщили о случае нападения медведя на человека. ЧП произошло между селом Тюй и деревней Агарзя.
В территориальной администрации напомнили, что нападения на человека диких животных чаще всего происходят в местах их обитания. При встрече с лесным хищником необходимо соблюдать несколько правил. Главное, нельзя проявлять внешних признаков страха.
Если поблизости нет надежных укрытий или убежищ, необходимо встретить опасность, стоя лицом к лицу с животным. Выдержка и хладнокровие могут спасти жизнь.
До самого последнего момента остается надежда, что медведь повернет в сторону. Медведь на рывке развивает скорость до 70 км/ч, убежать от него просто невозможно.
В лесу необходимо передвигаться шумно, громко переговариваясь, так как хищники почти всегда стараются избежать встречи с человеком. Лучше находиться в лесу группой.
При передвижениях надо стараться максимально избегать высокотравье, захламленные участки леса и чащи. Увидев медведя, требуется обойти его стороной.
Никогда и ни при каких обстоятельствах не следует приближаться к медвежатам, какими бы они не казались милыми и симпатичными. Не надо пытаться их накормить или подманить.