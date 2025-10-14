Замглавы МЧС Ростовской области подозревается в превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт — РИА Новости. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает УФСБ России по региону.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУСБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, причастного к превышению должностных полномочий», — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что замначальника областного МЧС подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения ГИМС в Таганроге. Ущерб превысил 10 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК России «Превышение должностных полномочий».