Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МЧС Ростовской области подозревается в превышении полномочий

УФСБ: замглавы МЧС Ростовской области подозревают в превышении полномочий.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 окт — РИА Новости. Заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает УФСБ России по региону.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУСБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, причастного к превышению должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Оперативники установили, что замначальника областного МЧС подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения ГИМС в Таганроге. Ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК России «Превышение должностных полномочий».