Жителей Башкирии обвиняют в похищении человека и вымогательстве

По данным следствия, в январе 2025 года 40-летний фигурант приехал к дому 44-летнего жителя села Юмагузино. В ходе конфликта он начал угрожать мужчине расправой и ударил ножом в ногу. Кроме того, этот же подозреваемый вместе с 36-летним сообщником требовали денег у 19-летнего юноши из того же села, угрожая ему физической расправой. При следующей встрече они силой посадили молодого человека в автомобиль и повезли в сторону выезда из населенного пункта, продолжая запугивать. В результате потерпевший согласился отдать требуемую сумму, после чего был отпущен.