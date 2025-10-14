Жителей Башкирии обвиняют в похищении человека и вымогательстве

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей из Кугарчинского района в возрасте от 30 до 44 лет. Им вменяют похищение человека, вымогательство, угрозу убийством и хулиганство, сообщает СУ СКР по РБ.
По данным следствия, в январе 2025 года 40-летний фигурант приехал к дому 44-летнего жителя села Юмагузино. В ходе конфликта он начал угрожать мужчине расправой и ударил ножом в ногу. Кроме того, этот же подозреваемый вместе с 36-летним сообщником требовали денег у 19-летнего юноши из того же села, угрожая ему физической расправой. При следующей встрече они силой посадили молодого человека в автомобиль и повезли в сторону выезда из населенного пункта, продолжая запугивать. В результате потерпевший согласился отдать требуемую сумму, после чего был отпущен.
В апреле текущего года тот же 40-летний обвиняемый, находясь на улице в Юмагузино, вступил в конфликт с 57-летним местным жителем. Продемонстрировав нож, он стал угрожать мужчине убийством, а затем вместе с двумя знакомыми 44 и 30 лет избил его руками, ногами и прикладом ружья.
На текущий момент троим фигурантам предъявлены официальные обвинения. В отношении двоих из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а 30-летний подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Еще один участник событий, 44-летний мужчина, объявлен в федеральный розыск.
— По месту жительства всех фигурантов проведены обыски. Следователи совместно с оперативными сотрудниками продолжают устанавливать возможную причастность этих лиц к другим преступлениям, — добавили в СК.
