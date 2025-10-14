Ричмонд
Активы экс-судьи Момотова обратят в доход России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к бывшему судье Верховного суда России Виктору Момотову, а также его компаньонам Андрею и Ивану Марченко об изъятии активов рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова и Марченко в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», — сказала судья.

Генпрокуратура требовала изъять активы экс-судьи рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда РФ с 2010 года. В 2013 году его избрали секретарем Пленума Верховного суда, в 2019 году он вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке. 8 октября Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей.