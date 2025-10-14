Ричмонд
Зампрокурора Белгородской области задержали за взятку

Сообщается о задержании заместителя прокурора Белгородской области. Дмитрий Смирнов ранее работал в Ленинградской области, а на эту должность был назначен в конце сентября.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан силовиками. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Издание отмечает, что Дмитрий Смирнов ранее занимал должность Всеволожского городского прокурора Ленинградской области. На текущий пост в Белгородской области его назначили в конце сентября.

Дмитрий Смирнов родился в 1987 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности «юриспруденция». Свою карьеру он начал в полиции Санкт-Петербурга. В 2011 году стал сотрудником Следственного комитета, а после этого перешел на работу в прокуратуру.