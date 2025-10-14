Зампрокурора Белгородской области задержали за взятку

Дмитрий Смирнов родился в 1987 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности «юриспруденция». Свою карьеру он начал в полиции Санкт-Петербурга. В 2011 году стал сотрудником Следственного комитета, а после этого перешел на работу в прокуратуру.