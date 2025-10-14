Что в суде говорят о возможной выписке «кукольника» Москвина из психбольницы

Редакция НИА «Нижний Новгород» получила комментарий в областном суде. Там напомнили, что 7 мая 2025 года Ленинский райсуд продлил Москвину срок прохождения принудительного лечения в стационаре на полгода. В настоящее время он продолжает находиться под наблюдением врачей. «Никаких других материалов в суд не поступало», — заявили нам в суде.