Таможня раскрыла, как украинка хотела вывезти из Беларуси крупную сумму наличных гривен. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
«Гражданка Украины, выезжая из Беларуси через пункт пропуска “Брест”, предприняла попытку спрятать в тайнике более 37 тысяч долларов США в эквиваленте», — говорится в сообщении.
В ГТК отметили, что водитель легкового автомобиля Opel подала пассажирскую декларацию для завершения процедуры временного ввоза транспортного средства. Вместе с тем женщина предъявила свои личные вещи, а также около 5000 долларов. Указанную сумму можно перевозить через границу без декларирования.
Однако у сотрудников брестской таможни появились сомнения. Транспортное средство осмотрели с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате, в области ниши аккумулятора авто были найдено нехарактерное вложение.
«После демонтажа накладки ниши, аккумулятора и металлических пластин извлечен пакет с украинскими гривнами на общую сумму, эквивалентную более 37 тысяч долларов США», — привели подробности с таможенном комитете.
И добавили, что все деньги были изъяты до решения суда. В отношении гражданки Украины было заведено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. За незаконное перемещение наличных денежных средств в крупном размере, ей грозит штраф или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Тем временем ЕС ввел систему регистрации для въезда иностранцев, что касается и белорусов.
Кстати, уроженка Беларуси Наталья Подольская показала фото с новорожденной малышкой на руках: «Я наконец адаптировалась в роли мамы».
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».