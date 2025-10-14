Таможня раскрыла, как украинка хотела вывезти из Беларуси крупную сумму наличных

И добавили, что все деньги были изъяты до решения суда. В отношении гражданки Украины было заведено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. За незаконное перемещение наличных денежных средств в крупном размере, ей грозит штраф или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.