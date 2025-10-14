Ричмонд
Таможня раскрыла, как украинка хотела вывезти из Беларуси крупную сумму наличных

Украинка получила уголовное дело из-за денег, которые пыталась вывезти из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Таможня раскрыла, как украинка хотела вывезти из Беларуси крупную сумму наличных гривен. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

«Гражданка Украины, выезжая из Беларуси через пункт пропуска “Брест”, предприняла попытку спрятать в тайнике более 37 тысяч долларов США в эквиваленте», — говорится в сообщении.

В ГТК отметили, что водитель легкового автомобиля Opel подала пассажирскую декларацию для завершения процедуры временного ввоза транспортного средства. Вместе с тем женщина предъявила свои личные вещи, а также около 5000 долларов. Указанную сумму можно перевозить через границу без декларирования.

Однако у сотрудников брестской таможни появились сомнения. Транспортное средство осмотрели с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате, в области ниши аккумулятора авто были найдено нехарактерное вложение.

«После демонтажа накладки ниши, аккумулятора и металлических пластин извлечен пакет с украинскими гривнами на общую сумму, эквивалентную более 37 тысяч долларов США», — привели подробности с таможенном комитете.

И добавили, что все деньги были изъяты до решения суда. В отношении гражданки Украины было заведено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса. За незаконное перемещение наличных денежных средств в крупном размере, ей грозит штраф или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

