В молдавском селе взорвался газовый баллон: Пострадали дети двух и двенадцати лет

Взрыв газового баллона произошёл в частном доме в селе Грозешты Ниспоренского района.
По предварительным данным ГИЧС, 12-летняя девочка разжигала плиту, подключенную к баллону. Из-за утечки произошёл взрыв: школьница и её двухлетняя сестра получили ожоги первой и второй степеней.
Мать во время инцидента находилась в другой комнате. Она вызвала «скорую», детей доставили в районную больницу в стабильном состоянии.
