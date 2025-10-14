Ричмонд
В молдавском селе взорвался газовый баллон: Пострадали дети двух и двенадцати лет

Мать, которая во время инцидента находилась в другой комнате, вызвала «скорую», детей доставили в районную больницу в стабильном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв газового баллона произошёл в частном доме в селе Грозешты Ниспоренского района.

По предварительным данным ГИЧС, 12-летняя девочка разжигала плиту, подключенную к баллону. Из-за утечки произошёл взрыв: школьница и её двухлетняя сестра получили ожоги первой и второй степеней.

Мать во время инцидента находилась в другой комнате. Она вызвала «скорую», детей доставили в районную больницу в стабильном состоянии.

