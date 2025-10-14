Ричмонд
В Башкирии участки М-5 и М-7 хотят расширить до четырех полос

В Башкирии будут модернизировать М-5, М-7 и строить дорогу до М-12.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии представили программу развития автомобильных трасс, рассчитанную до 2030 года. О предстоящих преобразованиях рассказал глава региона Радий Хабиров.

В числе ключевых задач — это устранение проблемного участка на въезде в республику по федеральной трассе М-5 «Урал», где сейчас образуются заторы. Также планируется расширить до четырех полос движения оставшиеся узкие места на магистрали М-7 «Волга».

Отдельное внимание уделят созданию современной дороги первой категории, которая соединит Уфу со скоростной трассой М-12. Этот проект должен быть реализован в течение ближайших шести лет.

Кроме того, подвели итоги дорожного сезона 2025 года. За прошедший период в республике привели в порядок 153 километра автомобильных магистралей, включая участки федеральных трасс М-5, М-7 и дороги Р-240.

