В Башкирии участки М-5 и М-7 хотят расширить до четырех полос

В Башкирии представили программу развития автомобильных трасс, рассчитанную до 2030 года. О предстоящих преобразованиях рассказал глава региона Радий Хабиров.
В числе ключевых задач — это устранение проблемного участка на въезде в республику по федеральной трассе М-5 «Урал», где сейчас образуются заторы. Также планируется расширить до четырех полос движения оставшиеся узкие места на магистрали М-7 «Волга».
Отдельное внимание уделят созданию современной дороги первой категории, которая соединит Уфу со скоростной трассой М-12. Этот проект должен быть реализован в течение ближайших шести лет.
Кроме того, подвели итоги дорожного сезона 2025 года. За прошедший период в республике привели в порядок 153 километра автомобильных магистралей, включая участки федеральных трасс М-5, М-7 и дороги Р-240.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.