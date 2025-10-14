Стало известно, где и как Саркози будет отбывать тюремный срок

В чем обвинили Саркози
25 сентября суд в Париже признал Николя Саркози виновным — бывшего французского президента сочли причастным к преступному сговору. В материалах суда указано, что политик, будучи президентом, позволил членам своей команды связаться с администрацией главы Ливии Муаммара Каддафи с просьбой оказать финансовую поддержку. Деньги предполагалось направить на проведение предвыборной кампании 2007 года, по итогам которой Саркози и стал президентом, пишет RTVI.
Саркози также обвиняли в «сокрытии хищения государственных средств» и «пассивной коррупции», но суд счел доказательства, предоставленные следствием, неудовлетворительными, и претензии к политику в итоге сняли. Несмотря на это, бывшему президенту не удалось избежать тюремного заключения. Ему придется провести пять лет за решеткой и выплатить штраф в размере €100 тыс. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать государственные должности.
Вердикт суда не окончательный. Саркози подал апелляцию и будет пытаться доказать свою невиновность. Однако, пока продолжаются судебные разбирательства по делу, ему придется находиться за решеткой, так как первые заседания по обжалованию решения суда назначены на март 2026 года.
Заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Павел Тимофеев сообщил, что вопросы у французов вызывает формулировка обвинения. В суде не разъяснили, что имеют в виду, вменяя Саркози «причастность к преступному сговору с целью совершения преступления». По словам собеседника RTVI, в некоторых кругах Франции трактуют обвинение как свидетельство того, что бывший президент был замечен в политических интригах.
«Конечно, я не могу однозначно утверждать, так оно или не так. Но во Франции есть наблюдатели, комментаторы, обозреватели, которые сомневаются в том, что речь идет исключительно о судебном беспристрастном решении», — объяснил Тимофеев. Он допустил, что, возможно, суровый обвинительный приговор в отношении экс-главы Франции свидетельствует о сведении политических счетов, несмотря на то, что в настоящее время 70-летний политик уже не может являться для кого-либо политическим конкурентом.
Сам Саркози после вынесения приговора заявил, что не согласен с обвинением и даже за решеткой будет «спать с высоко поднятой головой».
Где Саркози будет отбывать заключение
Отбывать срок, по данным BFMTV, Саркози направят в тюрьму Ля Санте, название которой переводится как «здоровье». Учреждение находится в Париже, там есть отдельные камеры для уязвимых лиц, к которым относится экс-президент. Политика поместят в отделение, где соблюдаются повышенные меры безопасности, но на предоставление привилегий ему рассчитывать не стоит. Как пишет RTL, в тюрьме превышено рекомендованное число заключенных, заполненность камер в учреждении составляет 180%.
СМИ отмечают, что Саркози предоставят отдельное помещение, поэтому ему не придется ночевать на полу. Как сообщил сенатор Франции Ги Бенаррош, в камере у бывшего президента будет свой холодильник, электроплита, телевизор и санузел с ванной.
В Ля Санте уже отбывают срок двое других фигурантов дела Саркози-Каддафи: 81-летний банкир Вахиб Насер и 66-летний бизнесмен Александр Джухри, пишет RTVI.
RTL отмечает, что в парижской тюрьме, где ждут Николя Саркози, уже ощущается напряжение.
Как дело Саркози повлияет на Макрона
Павел Тимофеев обратил внимание, что Николя Саркози во Франции, несмотря на уголовное преследование, уважают, так как он является «символом неоголлистов». После кончины Жака Ширака в 2019 году политик остался единственным здравствующим бывшим президентом, представляющим правые течения.
Эксперт уточнил, что сейчас Саркози является политическим банкротом: он не пользуется поддержкой избирателей и однопартийцев, о чем свидетельствует его проигрыш на праймериз правых партий Франции в 2017 году.
Тимофеев считает, что, несмотря на отсутствие популярности, есть вероятность, что рядовые французы воспримут тюремное заключение бывшего президента негативно. Особенно если сочтут приговор несправедливым. Политики партии «Республиканцы» также могут воспринять тюремный срок своего соратника как оскорбление.
Эксперт допустил, что ситуация с приговором Саркози может отразиться на отношении правых партий к действующему президенту страны Эммануэлю Макрону, который намеревается принять участие в следующих президентских выборах в 2027 году. Он может потерять поддержку французских республиканцев.
Накануне повторно занявший место премьер-министра Франции Себастьян Лекорню включил в состав кабинета министров шесть членов правой партии. Лидер «Республиканцев» Брюно Ретайо в ответ сообщил о готовности исключить из партии тех политиков, которые согласятся сотрудничать с Макроном и Лекорню в составе правительства.
Павел Тимофеев отметил, что шесть министров Франции сейчас хоть и входят в состав правых сил, но по факту их там своими уже не считают. Сам Лекорню добрался до политических вершин как член правоцентристской партии, но в 2017 году, когда согласился стать членом кабмина Макрона, его выгнали из нее.