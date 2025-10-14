Стало известно, где и как Саркози будет отбывать тюремный срок

«Конечно, я не могу однозначно утверждать, так оно или не так. Но во Франции есть наблюдатели, комментаторы, обозреватели, которые сомневаются в том, что речь идет исключительно о судебном беспристрастном решении», — объяснил Тимофеев. Он допустил, что, возможно, суровый обвинительный приговор в отношении экс-главы Франции свидетельствует о сведении политических счетов, несмотря на то, что в настоящее время 70-летний политик уже не может являться для кого-либо политическим конкурентом.