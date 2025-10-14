Ричмонд
Два сотрудника Росгвардии погибли в аварии в Дагестане

Военный грузовик перевернулся на трассе в Унцукульском районе Дагестана. Двое сотрудников Росгвардии погибли и шесть госпитализированы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы Росгвардии попали в аварию в Дагестане. Как пишут РИА Новости, два человека погибли и шесть пострадали в результате опрокидывания военного грузовика «Урал» в Унцукульском районе.

По данным МВД, авария произошла около 15:00 на 36-м километре автодороги «Буйнакск — Гимры — Чирката». Водитель военного грузовика не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и один из пассажиров «Урала» скончались на месте от полученных травм. Еще шесть человек, находившихся в грузовике, были госпитализированы.

Как сообщил телеканалу RTVI начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Константин Шиян, в аварию попали сотрудники Московского ОМОНа и все обстоятельства сейчас выясняются.