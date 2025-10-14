Военные захватили власть на Мадагаскаре и распустили почти все госорганы

Протесты начались в конце сентября. Они были вызваны перебоями с электроэнергией, трудностями с доступом к чистой воде, а также недовольством состоянием здравоохранения и коррупцией. Акции приобрели массовый характер — тысячи протестующих требовали отставки правительства, а затем и самого президента.