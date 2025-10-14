16-летняя московская школьница отдала мошенникам 12,3 млн рублей

Испугавшись, девушка собрала наличные деньги в рублях и иностранной валюте, а также ювелирные украшения и ценности своего отца. Следуя инструкциям, она упаковала все в пакеты и передала мошенникам через такси, водители которого не подозревали о своей роли в преступной схеме.