16-летняя московская школьница отдала мошенникам 12,3 млн рублей

Московская школьница лишила семью всех накоплений, поверив телефонным аферистам. Злоумышленники убедили 16-летнюю девушку, что ее аккаунт на «Госуслугах» скомпрометирован, и под угрозой уголовного преследования заставили передать им более 12 миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Шестнадцатилетняя москвичка стала жертвой мошенников, передав им семейные сбережения и ценности на общую сумму 12,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.

Сначала школьнице позвонил аферист и сообщил, что ее профиль на «Госуслугах» взломали. После этого мошенники пригрозили ей уголовным делом и потребовали собрать все семейные деньги и ценности, чтобы якобы «задекларировать» их и спасти семью.

Испугавшись, девушка собрала наличные деньги в рублях и иностранной валюте, а также ювелирные украшения и ценности своего отца. Следуя инструкциям, она упаковала все в пакеты и передала мошенникам через такси, водители которого не подозревали о своей роли в преступной схеме.

В ходе оперативных мероприятий была установлена и задержана предполагаемая пособница аферистов, 20-летняя жительница столицы. Она забирала ценности у таксистов, сдавала их в ломбард и отправляла выручку своим подельникам.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.