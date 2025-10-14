16-летняя московская школьница отдала мошенникам 12,3 млн рублей

Шестнадцатилетняя москвичка стала жертвой мошенников, передав им семейные сбережения и ценности на общую сумму 12,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.
Сначала школьнице позвонил аферист и сообщил, что ее профиль на «Госуслугах» взломали. После этого мошенники пригрозили ей уголовным делом и потребовали собрать все семейные деньги и ценности, чтобы якобы «задекларировать» их и спасти семью.
Испугавшись, девушка собрала наличные деньги в рублях и иностранной валюте, а также ювелирные украшения и ценности своего отца. Следуя инструкциям, она упаковала все в пакеты и передала мошенникам через такси, водители которого не подозревали о своей роли в преступной схеме.
В ходе оперативных мероприятий была установлена и задержана предполагаемая пособница аферистов, 20-летняя жительница столицы. Она забирала ценности у таксистов, сдавала их в ломбард и отправляла выручку своим подельникам.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.