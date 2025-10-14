Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США анонсировали крупное заявление по оружию для Киева

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Вашингтон 15 октября сделает крупное объявление по военной помощи Киеву, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

«Посланник США при НАТО (Мэттью Уитакер. — Прим. ред.) заявил, что ожидает в среду от союзников обещаний выделить большую сумму на закупку оружия для Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что, по словам Уитакера, «будут сделаны крупные заявления». Каких именно вооружений они будут касаться, постпред не уточнил.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.

Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии «понтажом». Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше