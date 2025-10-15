Ричмонд
В Самаре у здания администрации обнаружили муляж гранаты

В Самаре объявили тревогу из-за муляжа гранаты.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сообщили о страшной находке у здания администрации Кировского района. В областной столице была объявлена тревога из-за объекта, похожего на гранату, об этом сообщили в городской администрации.

Подозрительный предмет оказался муляжом боевой гранаты. Очевидцы оперативно связались с сотрудниками правоохранительных и экстренных служб. В течение нескольких минут на место прибыли полицейские, кинологи со служебными собаками и представители Росгвардии. Территорию оцепили.

Саперы тщательно осмотрели подозрительный объект и окружающую местность. К счастью, тревога оказалась ложной — был обнаружен пластиковый муляж. В настоящее время ведется расследование данного инцидента.