В Башкирии ожидаются два опасных штамма гриппа

Эпидемиолог предупредил о надвигающемся сезоне гриппа.

Источник: Комсомольская правда

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Башкирии Азат Мухаметзянов обратился к жителям республики с предупреждением о приближающемся эпидемическом сезоне 2025−2026 годов. Специалист сообщил, что в этом году в России ожидается распространение двух разновидностей вируса гриппа типа А — так называемого «свиного» (H1N1) и «гонконгского» (H3N2).

Эпидемиолог уточнил, что оба вируса уже знакомы медикам по предыдущим эпидемическим волнам. «Гонконгский» штамм похож на вирус, который циркулировал в прошлом году, а в конце 1960-х годов вызывал серьезные проблемы со здоровьем, особенно у людей старшего возраста. «Свиной» штамм, известный с 2009 года, преимущественно поражал молодых людей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.

Специалист подчеркнул, что хотя в последнее время наблюдается снижение заболеваемости гриппом и COVID-19, сохранять бдительность все же необходимо.

Мухаметзянов отметил, что наиболее эффективным способом защиты остается вакцинация. Сентябрь и октябрь он назвал оптимальным периодом для прививки, поскольку для выработки иммунитета организму требуется от двух до четырех недель.

