В Башкирии ожидаются два опасных штамма гриппа

Эпидемиолог уточнил, что оба вируса уже знакомы медикам по предыдущим эпидемическим волнам. «Гонконгский» штамм похож на вирус, который циркулировал в прошлом году, а в конце 1960-х годов вызывал серьезные проблемы со здоровьем, особенно у людей старшего возраста. «Свиной» штамм, известный с 2009 года, преимущественно поражал молодых людей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.