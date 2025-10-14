Врач Галлямова раскрыла, почему у россиянки начала слезать кожа из-за вейпа

Вейпы могут содержать опасные химические вещества, которые могут вызвать тяжелые аллергические реакции, включая анафилактический шок. Об этом интернет-изданию «Абзац» сообщила дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
Она прокомментировала случай с 15-летней жительницей Петербурга, которая оказалась в реанимации с отслаивающейся кожей и волдырями после использования вейпа. Медикам потребовалось подключить пострадавшую к аппарату искусственной вентиляции легких.
Эксперт предупредила, что острую реакцию может спровоцировать любое содержимое электронных устройств, а не только контрафактная жидкость. Профессор подчеркнула особую опасность покупок жидкостей для вейпов у непроверенных продавцов.
Ранее в Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за оборот вейпов.