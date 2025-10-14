Зеленский создал в Одессе военную администрацию

Ранее Зеленский объявил о намерении в ближайшее время назначить нового руководителя военной администрации в Одессе на фоне недавнего лишения украинского гражданства мэра города Геннадия Труханова. Он считается одним из наиболее влиятельных региональных политиков страны. На протяжении длительного времени между Трухановым и центральной властью в лице администрации президента наблюдаются серьезные разногласия.