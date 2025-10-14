Зеленский создал в Одессе военную администрацию

Зеленский создал военную администрацию в Одессе для ее защиты и поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании военной администрации в Одессе. Об этом он заявил во время вечернего видеообращения, опубликованного в своих соцсетях.
«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации», — заявил Зеленский. Он отметил, что слишком много вопросов безопасности в Одессе оставались без надлежащего ответа.
По словам президента, создание специального органа позволит оперативно реагировать на возникающие вызовы, связанные с безопасностью города и прилегающих районов. Вопрос о назначении руководителя новой структуры и порядке ее работы будет согласован в ближайшее время.
Ранее Зеленский объявил о намерении в ближайшее время назначить нового руководителя военной администрации в Одессе на фоне недавнего лишения украинского гражданства мэра города Геннадия Труханова. Он считается одним из наиболее влиятельных региональных политиков страны. На протяжении длительного времени между Трухановым и центральной властью в лице администрации президента наблюдаются серьезные разногласия.