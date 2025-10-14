Третье поражение подряд: «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в зеленом дерби

В Уфе состоялась встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Так называемое «зеленое дерби» завершилось уверенной победой гостей со счетом 4:1.
Хозяева поля начали матч неудачно, и уже на третьей минуте игры вратарь уфимцев Александр Самонов пропустил первую шайбу от Ильи Сафонова. Вскоре отставание увеличилось: до перерыва в ворота «Салавата Юлаева» отличились Дмитрий Яшкин и Степан Фальковский. Единственный ответный гол уфимцы смогли организовать на 14-й минуте, когда шайбу забросил капитан команды Григорий Панин.
Во втором периоде счет стал еще более крупным: четвертую шайбу в ворота уфимского клуба забил Александр Хмелевский, который в прошлом сезоне выступал за «Салават Юлаев».
Напомним, что это уже третье поражение уфимской команды подряд. В предыдущем матче «Салават Юлаев» уступил московскому «Спартаку» с минимальным счетом 1:2.
