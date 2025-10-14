Ричмонд
Блогер объяснил, почему семья Усольцевых могла инсценировать свое исчезновение

Блогер Александр «Кучерявый» заявил, что пропавшая две недели назад под Красноярском семья Усольцевых могла инсценировать свое исчезновение, чтобы бежать в США.

Блогер Александр «Кучерявый» заявил, что пропавшая две недели назад под Красноярском семья Усольцевых могла инсценировать свое исчезновение, чтобы бежать в США.

По его мнению, на эту теорию указывают несколько фактов. Железногорск — закрытый город, где Сергей Усольцев, близкий к местной власти, имел бизнес и доступ к важной информации. Блогер утверждает, что отец семейства работал с американцами, отправлял детей за границу для изучения английского. Также Усольцев участвовал в создании бизнес-инкубатора с помощью американских грантов.

Кроме того, поиски семьи начались через два дня, за это время они могли успеть выехать из страны, предположительно, по поддельным документам. Также блогер отметил, что у Сергея есть сын от прошлого брака, который на данный момент проживает в США, передает aif.ru.

14 октября волонтеры из разных регионов РФ, участвовавшие в розыске семьи Усольцевых, покинули место поиска. Также альпинист Алексей Кулеш заявил, что 12 октября стало решающим днем в поисках пропавшей семьи. Он отметил, что активную фазу поисковой операции приостанавливают.

Ранее знакомый пропавшего бизнесмена Сергея Усольцева, альпинист Александр Дымов, рассказал, что причиной пропажи семьи в тайге могли стать ошибки в подготовке к походу. По его словам, Усольцев мог недооценить погодные условия и забыть необходимые вещи.

Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».