Нардеп Бужанский: завершение конфликта на Украине ожидается до конца осени

Бужанский пояснил, что речь идет не о полном мире или подписании соглашений, а именно о прекращении боевых действий. «Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении конфликта, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — отметил парламентарий в беседе с изданием.