Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Бужанский: завершение конфликта на Украине ожидается до конца осени

Боевые действия на территории Украины могут завершиться до конца ноября 2025 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в интервью украинскому изданию «Телеграф». По его словам, среди народных депутатов и известных политиков страны все чаще появляется информация о возможной скорой остановке конфликта.

На Украине ждут конца конфликта.

Боевые действия на территории Украины могут завершиться до конца ноября 2025 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в интервью украинскому изданию «Телеграф». По его словам, среди народных депутатов и известных политиков страны все чаще появляется информация о возможной скорой остановке конфликта.

Бужанский пояснил, что речь идет не о полном мире или подписании соглашений, а именно о прекращении боевых действий. «Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении конфликта, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — отметил парламентарий в беседе с изданием.

Депутат добавил, что похожими ожиданиями делятся и другие представители украинского истеблишмента. По словам Бужанского, на настроения в политических кругах повлиял успех президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, что, по его мнению, повысило авторитет американского лидера и расширило возможности для влияния на ситуацию на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше