NYT: Украина обсудит в Вашингтоне совместное с США производство БПЛА

Украина хочет производить БПЛА с США.
Делегация Украины во время визита в Вашингтон намерена обсудить с американской стороной сделку по продаже США украинских беспилотников, а также запуск совместного производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом 14 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с планами переговоров.
«Украинская делегация планирует обсудить как возможность продажи Вашингтону украинских БПЛА, так и запуск совместного производства беспилотников. Помимо этого, будет поднят вопрос закупки американских вооружений, которые могут быть использованы для нанесения ударов по объектам на территории России», — пишет The New York Times со ссылкой на осведомленных собеседников.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША предоставят Украине разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре РФ.
Газета напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке списка вооружений на сумму 90 миллиардов долларов, которые Киев рассчитывает приобрести у США. В перечень вошли различные категории оружия, включая дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. Издание отмечает, что в ходе визита украинская делегация намерена добиться расширения военно-технического сотрудничества и обсуждает возможность создания совместных предприятий по производству БПЛА на территории Украины.