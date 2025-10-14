Четыре человека ранены после налёта дронов ВСУ на Белгородскую область

В Шебекино удар пришёлся по служебному автомобилю, после чего за медицинской помощью обратились трое бойцов самообороны. После обследования в белгородской больнице баротравму диагностировали только у одного из них, а остальным двоим не подтвердили какие-либо повреждения. Пострадавший с установленным диагнозом отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно, при этом транспортное средство получило повреждения.