ВС России расширили контроль в ДНР: главное об СВО на 14 октября

Республика Беларусь готова заключить большую сделку с США. Но при этом должны быть учтены интересы и Республики. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Помимо этого, появилась информация о российских солдатах, которые взяли солдат ВСУ без единого выстрела. Также были добыты разведданные и освобожден населенный пункт в ДНР. Главное о спецоперации на 14 октября — в материале URA.RU.
Боевики ВСУ минируют погибших.
Украинские солдаты минируют тела погибших сослуживцев, а сдающихся пытаются уничтожить с помощью ударных БПЛА. Об этом сообщил стрелок российской группировки войск «Восток» с позывным Суматоха.
По словам военнослужащего, они увидели погибшего солдата ВСУ, под которым находилась граната. Если бы солдаты перевернули его, то произошел бы взрыв. Помимо этого, Суматоха рассказал о ситуациях, когда ВСУ применяют ударные дроны против своих же солдат, которые планируют сдаться в плен. Его слова приводят РИА Новости.
ВС РФ нанесли удар по складам ВСУ.
Российские войска нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Помимо этого, были разгромлены места хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Поражены склады ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 138 районах», — указано в сообщении.
Российские войска освободили село в ДНР.
Помимо этого, в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении села Балаган в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, происходит продвижение в восточных кварталах Димитрова.
В ведомстве указали, что контроль над селом был получен благодаря активному наступлению группировки войск «Центр». Также с помощью усилий группировки был нанесен значительный урон четырем механизированным бригадам и шести подразделениям ВСУ.
Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с США.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к «большой сделке» с США. По его словам, Республика ждет глобальные предложения со стороны Штатов. Однако со стороны Беларуси также будут свои требования.
Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы готовы с ними заключить большую сделку", — заявил Лукашенко.
Помимо этого, он отметил, что абсолютно нормально оценивает предложения президента США Дональда Трампа. Но интересы Беларуси в сделке также должны быть учтены.
Расширена зона эвакуации в Харьковской области.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации граждан.
В Харьковской области власти расширили зону принудительной эвакуации. Отмечается, Она коснется 40 населенных пунктов. Об этом заявил глава региональной администрации Олег Синегубов.
«Расширяем зону обязательной эвакуации… Вывозим семьи с детьми из Купянского района», — заявил Синегубов в своем telegram-канале. Сама эвакуация коснется 40 населенных пунктов Купянского района — в Великобурлукской, Ольхуватской и Шевченковской общинах.
Штурмовики РФ взяли в плен солдат ВСУ без единого выстрела.
Группа солдат ВСУ была взята в плен российскими солдатами без единого выстрела. Также были получены разведданные и было обеспечено полное освобождение одного из населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков», — указано в сообщении. Отмечается, что все солдаты ВСУ были связаны и погружены в автомобиль.