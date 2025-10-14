Independent: в даркнет утекло более 700 паролей британских ведомств

Официальные органы государства осознают серьезность сложившейся ситуации и сообщают о действиях, направленных на усиление кибербезопасности. Тем не менее, издание подчеркивает, что Национальное контрольное управление (NAO) прежде выражало критику в адрес правительства из-за неторопливости в борьбе с серьезными киберугрозами, что свидетельствует о продолжающемся отставании между осмыслением проблемы и реальным принятием мер по ее решению.