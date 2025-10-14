Independent: в даркнет утекло более 700 паролей британских ведомств

За последний год в даркнет были обнаружены сотни утекших паролей, относящихся к Министерству обороны Великобритании и другим государственным структурам. Как сообщает The Independent, ссылаясь на отчет компании NordStellar, специализирующейся на кибербезопасности, в результате инцидента стали известны свыше 700 электронных адресов и связанных с ними паролей, принадлежащих девяти британским правительственным доменам.
В дополнение к утечкам учетных записей, зафиксировано не менее девяти случаев попыток продажи секретной информации, находящейся в собственности британской армии и НАТО. Специалисты предупреждают, что подобные слабости создают серьезную опасность для безопасности страны. Злоумышленники могут получить несанкционированный вход в важные объекты инфраструктуры, например, электростанции, или к личным сведениям граждан.
Официальные органы государства осознают серьезность сложившейся ситуации и сообщают о действиях, направленных на усиление кибербезопасности. Тем не менее, издание подчеркивает, что Национальное контрольное управление (NAO) прежде выражало критику в адрес правительства из-за неторопливости в борьбе с серьезными киберугрозами, что свидетельствует о продолжающемся отставании между осмыслением проблемы и реальным принятием мер по ее решению.