Минобороны: над регионами России сбиты восемь БПЛА за три часа

Вечером 14 октября дежурные средства ПВО России уничтожили восемь украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской и Белгородской областей, а также над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. По данным ведомства, атаки были отражены в промежутке с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

БПЛА уничтожены над РФ.

«Четырнадцатого октября с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМинобороны: над рядом регионов России сбиты 8 БПЛА.

Информация о новых попытках атак с применением беспилотников поступает регулярно. Российские военные отмечают рост интенсивности подобных инцидентов на рубежах приграничных регионов. Власти Брянской и Белгородской областей продолжают следить за оперативной обстановкой, призывая жителей сохранять спокойствие и соблюдать указания экстренных служб.

