В Киеве произошел блэкаут

Света нет сразу в нескольких районах Киева.
Вечером 14 октября в столице Украины зафиксированы перебои с электроснабжением. Напряжения нет в Соломенском и Голосеевском районах столицы, а также около метро Лыбедская. Об этом написал киевский telegram-канал.
«Сообщается о перебоях со светом в центре, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Официальной информации на этот счет пока не было», — передает один из telegram-каналов.
Отдельно говорится о блэкауте в районе станции метро Лыбедская в Киеве. Кроме того, поступают сообщения о проблемах с подачей электроэнергии в самом метрополитене, несмотря на то, что ранее в пресс-службе подземки опровергали факты отключения света.
По информации Киевской городской государственной администрации, из-за перегрузки энергосети на одном из столичных энергообъектов возникли неполадки. В результате перебои с электроснабжением зафиксированы в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
Ранее в Киеве уже были введены аварийные отключения электроэнергии. Мэр Виталий Кличко сообщал о напряженной ситуации с электроснабжением после ночных взрывов.