Sky TG24: НАТО обсуждает смягчение правил применения оружия против России

«Не секрет, что чем больше национальных ограничений, тем сложнее высшему руководству оперативно реагировать. Мы продолжим вести переговоры внутри альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, — это будет сделано», — заявил представитель США при НАТО. Он также отметил, что страны, передающие вооружения, хотят быть уверены в их «разумном» использовании и отсутствии рисков эскалации.