Страны НАТО хотят эскалировать конфликт.
В НАТО начали обсуждение изменения правил применения вооружений против России. С таким заявлением 1выступил посланник США при альянсе Мэттью Уитакер, его слова приводит итальянский портал Sky TG24. По словам дипломата, тема ограничений в использовании поставляемого Украине оружия стала одной из ключевых в повестке блока на фоне продолжающегося конфликта.
«Не секрет, что чем больше национальных ограничений, тем сложнее высшему руководству оперативно реагировать. Мы продолжим вести переговоры внутри альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, — это будет сделано», — заявил представитель США при НАТО. Он также отметил, что страны, передающие вооружения, хотят быть уверены в их «разумном» использовании и отсутствии рисков эскалации.
По информации Sky TG24, обсуждение новых подходов связано с недавними призывами украинских властей ослабить правила применения западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Уитакер анонсировал «крупные заявления» по военной поддержке Киева в ближайшее время, не раскрывая деталей.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что практически принял решение о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, но намерен выяснить, как Киев будет их использовать. В Кремле предостерегли, что такой шаг станет серьезным витком эскалации, напомнив, что ракеты Tomahawk существуют и в ядерном оснащении. Президент России Владимир Путин пообещал усилить системы ПВО в случае появления новых угроз. По его словам, поставки Tomahawk не только нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, но и невозможны без прямого участия американских военных специалистов.