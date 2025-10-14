Мэр Киева Кличко призвал украинцев скупать еду и теплые вещи для суровой зимы

Мэр не исключил повторения массовых отключений электричества, как это уже произошло на прошлой неделе. Тогда перебои с подачей электроэнергии затронули не только Киев, но и другие регионы Украины. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что в зимний период семь городов страны, в том числе Киев, Сумы, Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье и Кривой Рог, могут остаться без тепла из-за выхода из строя объектов генерации.