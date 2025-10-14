Мэр Киева Кличко призвал украинцев скупать еду и теплые вещи для суровой зимы

Кличко добавил, что отопительный сезон в Киеве пока не начался, но соцобъекты уже подключены к теплу.
Жителей Киева призвали готовиться к сложной зиме, запасаясь едой и теплой одеждой. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
«Зима у нас будет непростой, и в этом направлении необходимо прорабатывать разные сценарии и быть готовыми. Готовыми — это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи», — посоветовал жителям Кличко в эфире телеканала «Киев-24».
Мэр не исключил повторения массовых отключений электричества, как это уже произошло на прошлой неделе. Тогда перебои с подачей электроэнергии затронули не только Киев, но и другие регионы Украины. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупредил, что в зимний период семь городов страны, в том числе Киев, Сумы, Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье и Кривой Рог, могут остаться без тепла из-за выхода из строя объектов генерации.
Проблемы с энергоснабжением в Киеве и других регионах Украины обострились на фоне дефицита газа, вызванного прекращением транзита российского топлива и недостаточными объемами импорта из ЕС и Азербайджана. Власти уже объявили о сокращении отопительного сезона и необходимости экономии ресурсов, а эксперты предупреждают о риске перебоев с теплом и электричеством предстоящей зимой.