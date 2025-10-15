Ущерб на 10 млн рублей: в Ростовской области возбудили дело против чиновника МЧС

Установлено, что высокопоставленный чиновник неправомерно подписал акты приемки фактически невыполненных строительных работ по возведению сооружения ГИМС в Таганроге. Данные противоправные действия повлекли за собой причинение материального ущерба государству на сумму свыше 10 миллионов рублей.