Ущерб на 10 млн рублей: в Ростовской области возбудили дело против чиновника МЧС

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Установлено, что высокопоставленный чиновник неправомерно подписал акты приемки фактически невыполненных строительных работ по возведению сооружения ГИМС в Таганроге. Данные противоправные действия повлекли за собой причинение материального ущерба государству на сумму свыше 10 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.