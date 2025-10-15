Ричмонд
Ущерб на 10 млн рублей: в Ростовской области возбудили дело против чиновника МЧС

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУСБ МЧС России выявили и пресекли противоправную деятельность заместителя начальника Главного управления МЧС по региону.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Установлено, что высокопоставленный чиновник неправомерно подписал акты приемки фактически невыполненных строительных работ по возведению сооружения ГИМС в Таганроге. Данные противоправные действия повлекли за собой причинение материального ущерба государству на сумму свыше 10 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.