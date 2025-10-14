Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве после аварии на энергообъекте произошёл частичный блэкаут

Частичное отключение электроэнергии в Киеве произошло из-за аварии на одном из энергообъектов города. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Источник: Life.ru

«В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергетических объектов столицы. Частично исчез свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электричества. Во вторник отключения затронули центральные районы города, включая станции метро «Крещатик» и «Арсенальная», расположенные в центре. По информации местных СМИ, масштабное обесточивание вызвало перебои в работе столичного метрополитена — на ряде станций наблюдалось отсутствие освещения, а движение поездов было частично нарушено.

Ранее Life.ru сообщал, что в столице Украины оказалось обесточена часть метро. На части станций начались настоящие столпотворения, пассажиры пытаются покинуть остановившиеся вагоны и подняться на поверхность.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.