В Киеве после аварии на энергообъекте произошёл частичный блэкаут

В администрации уточнили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электричества. Во вторник отключения затронули центральные районы города, включая станции метро «Крещатик» и «Арсенальная», расположенные в центре. По информации местных СМИ, масштабное обесточивание вызвало перебои в работе столичного метрополитена — на ряде станций наблюдалось отсутствие освещения, а движение поездов было частично нарушено.