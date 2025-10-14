Трамп: США ударили по кораблю Венесуэлы

Ранее США уже наносили удары по судам, которые, по их данным, были связаны с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. В одном из инцидентов были убиты три человека, находившеся на борту. Американские власти усилили давление на Венесуэлу, обвиняя ее руководство и признанные террористическими организации в причастности к незаконному обороту наркотиков, а также размещая военные корабли у побережья страны.