Трамп: США ударили по кораблю Венесуэлы

США нанесли удар по судну, которое, по данным американских властей, перевозило наркотики в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы. Об этом 14 октября 2025 года сообщил президент США Дональд Трамп.

США атаковали судно в международных водах, сообщил Трамп.

США нанесли удар по судну, которое, по данным американских властей, перевозило наркотики в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы. Об этом 14 октября 2025 года сообщил президент США Дональд Трамп.

«США нанесли удар по судну. Оно перевозило наркотики в международных водах рядом с берегом Венесуэлы», — заявил Трамп, передает Fox News.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлава Пентагона на фоне ударов по судам у Венесуэлы объявил о создании нового спецподразделения.

Ранее США уже наносили удары по судам, которые, по их данным, были связаны с наркоторговлей у берегов Венесуэлы. В одном из инцидентов были убиты три человека, находившеся на борту. Американские власти усилили давление на Венесуэлу, обвиняя ее руководство и признанные террористическими организации в причастности к незаконному обороту наркотиков, а также размещая военные корабли у побережья страны.

