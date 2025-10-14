Ричмонд
В Санкт-Петербурге ребенок упал на рельсы в метро

В Санкт-Петербурге малолетний ребенок упал на рельсы в метро. Инцидент произошел на платформе станции «Чкаловская». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Санкт-Петербургу.

В метро Петербурга на станции «Чкаловская» на рельсы упал мальчик.

«В ходе проверочных мероприятий установлено, что ранним утром 14 октября на платформе станции метро “Чкаловская” произошло падение с перрона на пути малолетнего», — сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что ребенок с травмами госпитализирован в больницу.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают детали инцидента с падением малолетнего на рельсы в метро. Уточняется, что организована доследственная проверка по факту получения травм мальчиком. В рамках проверки СК осмотрел место происшествия и опросил законных представителей пострадавшего. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки.