В Санкт-Петербурге ребенок упал на рельсы в метро

Сотрудники Следственного комитета устанавливают детали инцидента с падением малолетнего на рельсы в метро. Уточняется, что организована доследственная проверка по факту получения травм мальчиком. В рамках проверки СК осмотрел место происшествия и опросил законных представителей пострадавшего. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки.