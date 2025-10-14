Ричмонд
Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы: президент заподозрил, что у чиновника российский паспорт

Президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Причиной могла стать подписанная ранее петиция граждан, а также подозрения украинского лидера о наличии у него другого гражданства. Без украинского гражданства Труханов не может занимать должность главы города.

Петицию за лишение Труханова гражданства подписало 25 тысяч человек.

Сам мэр отрицал обвинения по этому поводу. Более того, он заявил о своей готовности обратиться в Европейский суд по правам человека для того, чтобы обжаловать указ Зеленского. Кто такой Геннадий Труханов и за что его могли лишить украинского гражданства — в материале URA.RU.

Зеленский лишил гражданства мэра Одессы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы, депутата и артиста.

Мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства. Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона со ссылкой на источники в администрации Зеленского. Главу города заподозрили в наличии российского гражданства.

Ранее была запущена петиция с требованием лишить мэра Одессы украинского гражданства, которая набрала более 25 тысяч подписей. Тем временем сам Труханов отрицал наличие гражданства РФ.

«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины», — написал Труханов в своем telegram-канале.

Труханов планирует подать в суд.

Позже мэр Одессы заявил, что намерен подать в суд из-за лишения его украинского гражданства. В случае, если тот не сможет решить эту проблему, то Труханов пойдет в Европейский суд по правам человека для обжалования лишения гражданства. Также отмечается, что самого указа Труханов еще не видел.

«Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — заявил мэр.

Создание военной администрации в Одессе.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский создал в Одессе военную администрацию.

Помимо лишения мэра города гражданства, Зеленский решил организовать в городе военную администрацию. Он обосновал это тем, что город «заслужил большую защиту и поддержку».

Он также отметил, что создание специального органа позволит оперативно реагировать на возникающие вызовы, которые связаны с безопасностью города. Тем временем его руководитель будет назначен в ближайшее время.

Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации", — заявил Зеленский. По его словам, слишком много вопросов безопасности города оставались без ответа.

Зеленский критиковал руководство Одессы.

Президент Украины выступал с критикой в сторону администрации Одессы и, в частности, самого Труханова. По его словам, они допустили много ошибок в ситуации с защитой энергетики.

«Самая сложная ситуация [c энергетикой] в прифронтовых общинах и возле границы с Россией (…). Отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области — много ошибок местных руководителей», — заявлял Зеленский. Однако никаких конкретных примеров он не предоставил.

Биография Труханова.

Геннадий Труханов родился 17 января 1965 года в Одессе. В 1986 году Труханов окончил Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. Фрунзе. Он получил специальность инженера по эксплуатации артиллерийской техники и вооружения, а также получил звание лейтенанта.

Граждане желали отставки Труханова в 2016 годуФото: Zuma\TASS.

После окончания училища пошел служить в Северо-Кавказский военный округ. На службе он находился с 1986 года по 1992 год, где получил звание капитана. Из-за личного желания и сокращения в 1992 году уволился из Вооруженных сил.

В 1993 году он стал директором охранной фирмы «Капитан». В 2000-х годах стал работать помощником представителя президента ОАО «Лукойл» на Украине по вопросам безопасности.

С 2004 по 2007 год являлся советником, помощником-консультантом в аппарате Верховной Рады Украины. В 2005 году он стал депутатом Одесского городского совета. Позже был переизбран в 2006 и 2010 годах. На парламентских выборах 2012 года избран народным депутатом Украины. В 2014 году был избран на должность мэра Одессы. В следующем году и в 2020 году вновь был переизбран.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства Украины мэра Одессы Труханова.

Призыв отставки Труханова и скандал с российским гражданством.

История с требованием отставки Труханова началась еще в 2016 году. Активистов и СМИ побеспокоило, что в регистрационных документах Труханов указан якобы как гражданин РФ. Даже была проведена проверка, которая ни к чему не привела. В 2016 году граждане Одессы требовали отставки Геннадия Труханова. Был проведен митинг. Также на форуме Ассоциации городов около семи тысяч жителей Одессы требовали его отставки.

