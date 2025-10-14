Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы: президент заподозрил, что у чиновника российский паспорт

С 2004 по 2007 год являлся советником, помощником-консультантом в аппарате Верховной Рады Украины. В 2005 году он стал депутатом Одесского городского совета. Позже был переизбран в 2006 и 2010 годах. На парламентских выборах 2012 года избран народным депутатом Украины. В 2014 году был избран на должность мэра Одессы. В следующем году и в 2020 году вновь был переизбран.