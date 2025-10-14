Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы: президент заподозрил, что у чиновника российский паспорт

Петицию за лишение Труханова гражданства подписало 25 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Причиной могла стать подписанная ранее петиция граждан, а также подозрения украинского лидера о наличии у него другого гражданства. Без украинского гражданства Труханов не может занимать должность главы города.
Сам мэр отрицал обвинения по этому поводу. Более того, он заявил о своей готовности обратиться в Европейский суд по правам человека для того, чтобы обжаловать указ Зеленского. Кто такой Геннадий Труханов и за что его могли лишить украинского гражданства — в материале URA.RU.
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы, депутата и артиста.
Мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства. Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона со ссылкой на источники в администрации Зеленского. Главу города заподозрили в наличии российского гражданства.
Ранее была запущена петиция с требованием лишить мэра Одессы украинского гражданства, которая набрала более 25 тысяч подписей. Тем временем сам Труханов отрицал наличие гражданства РФ.
«С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины», — написал Труханов в своем telegram-канале.
Труханов планирует подать в суд.
Позже мэр Одессы заявил, что намерен подать в суд из-за лишения его украинского гражданства. В случае, если тот не сможет решить эту проблему, то Труханов пойдет в Европейский суд по правам человека для обжалования лишения гражданства. Также отмечается, что самого указа Труханов еще не видел.
«Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — заявил мэр.
Создание военной администрации в Одессе.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский создал в Одессе военную администрацию.
Помимо лишения мэра города гражданства, Зеленский решил организовать в городе военную администрацию. Он обосновал это тем, что город «заслужил большую защиту и поддержку».
Он также отметил, что создание специального органа позволит оперативно реагировать на возникающие вызовы, которые связаны с безопасностью города. Тем временем его руководитель будет назначен в ближайшее время.
Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации", — заявил Зеленский. По его словам, слишком много вопросов безопасности города оставались без ответа.
Зеленский критиковал руководство Одессы.
Президент Украины выступал с критикой в сторону администрации Одессы и, в частности, самого Труханова. По его словам, они допустили много ошибок в ситуации с защитой энергетики.
«Самая сложная ситуация [c энергетикой] в прифронтовых общинах и возле границы с Россией (…). Отдельно проработали вопрос восстановления в Одессе и области — много ошибок местных руководителей», — заявлял Зеленский. Однако никаких конкретных примеров он не предоставил.
Биография Труханова.
Геннадий Труханов родился 17 января 1965 года в Одессе. В 1986 году Труханов окончил Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. Фрунзе. Он получил специальность инженера по эксплуатации артиллерийской техники и вооружения, а также получил звание лейтенанта.
Граждане желали отставки Труханова в 2016 годуФото: Zuma\TASS.
После окончания училища пошел служить в Северо-Кавказский военный округ. На службе он находился с 1986 года по 1992 год, где получил звание капитана. Из-за личного желания и сокращения в 1992 году уволился из Вооруженных сил.
В 1993 году он стал директором охранной фирмы «Капитан». В 2000-х годах стал работать помощником представителя президента ОАО «Лукойл» на Украине по вопросам безопасности.
С 2004 по 2007 год являлся советником, помощником-консультантом в аппарате Верховной Рады Украины. В 2005 году он стал депутатом Одесского городского совета. Позже был переизбран в 2006 и 2010 годах. На парламентских выборах 2012 года избран народным депутатом Украины. В 2014 году был избран на должность мэра Одессы. В следующем году и в 2020 году вновь был переизбран.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства Украины мэра Одессы Труханова.
Призыв отставки Труханова и скандал с российским гражданством.
История с требованием отставки Труханова началась еще в 2016 году. Активистов и СМИ побеспокоило, что в регистрационных документах Труханов указан якобы как гражданин РФ. Даже была проведена проверка, которая ни к чему не привела. В 2016 году граждане Одессы требовали отставки Геннадия Труханова. Был проведен митинг. Также на форуме Ассоциации городов около семи тысяч жителей Одессы требовали его отставки.