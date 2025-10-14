Появились кадры удара США по якобы перевозившему наркотики судну

В Сети распространилось видео удара ВС США по кораблю в международных водах вблизи побережья Венесуэлы, которое, по данным американских властей, перевозило наркотики.
На кадрах показано, как военные наносят удар по судну, следует мощный взрыв.
Ранее глава США Дональд Трамп сообщил, что министр обороны отдал приказ нанести смертельный кинетический удар по судну, на котором перевозили наркотики. По его словам, корабль был уничтожен, в результате удара погибли шесть человек, которые находились на борту.
