В соседней с Беларусью Польше родители 27 лет удерживали дочь без одежды и документов

Родители 27 лет тайно удерживали взаперти якобы пропавшую дочку, пишет БелТА со ссылкой на радио RMF24..
Жуткая история произошла в городе Свентохловице на юго-западе западной страны-соседки Беларуси. В полицию обратились соседи пожилой супружеской пары, обеспокоенные криками и шумом в квартире за стеной.
Сначала пожилые супруги никого не пускали к себе в жилище. Но полицейским удалось проникнуть в квартиру, и они ужаснулись. В одной из комнат была обнаружена женщина в крайне запущенном состоянии и с серьезными проблемами со здоровьем.
Когда пленницу спасли, 42-летняя Мирелла была настолько истощена, что даже не могла самостоятельно спуститься по лестнице. Выяснилось, что на протяжении 27 лет родители удерживали ее в маленькой комнате. С 15 лет Мирелла была лишена возможности общаться с другими людьми, у нее не было ни собственной одежды, ни даже документов. Почти три десятилетия на нее государство не платили никаких пособий, но при этом она и не была зарегистрирована как пропавшая без вести.
При опросах соседи сказали, что помнят, что у супругов была дочь-подросток, но были уверены, что она пропала давным-давно. Годами родители, державшие в плену собственную дочь, придумывали разные версии ее исчезновения.
Спасенную женщину госпитализировали, и врачи больше двух месяцев боролись за ее здоровье. Сейчас женщина под патронажем соцслужб, для нее организовали благотворительный сбор средств.
Полицией и Центром социальной помощи Польши проводится расследование. Правоохранителям предстоит выяснить, почему все эти годы женщина не числилась в базе данных пропавших без вести и разыскиваемых лиц. При этом пока неизвестно, какие правовые последствия ожидают ее родителей.
Также четвертые сутки длятся поиски двух пропавших подростков из Молодечно.
