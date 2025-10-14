В соседней с Беларусью Польше родители 27 лет удерживали дочь без одежды и документов

Когда пленницу спасли, 42-летняя Мирелла была настолько истощена, что даже не могла самостоятельно спуститься по лестнице. Выяснилось, что на протяжении 27 лет родители удерживали ее в маленькой комнате. С 15 лет Мирелла была лишена возможности общаться с другими людьми, у нее не было ни собственной одежды, ни даже документов. Почти три десятилетия на нее государство не платили никаких пособий, но при этом она и не была зарегистрирована как пропавшая без вести.