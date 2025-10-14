Пресненский суд Москвы оставил без движения иск ветерана к Пугачевой

Ранее аналогичные иски Александра Трещева к Алле Пугачевой рассматривались в других судах Москвы. Савеловский районный суд также оставил заявление без движения, а Тверской районный суд возвратил исковое заявление, сославшись на неподсудность дела этой инстанции. Кроме того, еще один иск Трещева к Пугачевой был подан в Одинцовский городской суд Московской области. Решение по нему пока не оглашалось.