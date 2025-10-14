Ричмонд
Пресненский суд Москвы оставил без движения иск ветерана к Пугачевой

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют материалы суда, которые имеются в распоряжении СМИ. Решение было принято 14 октября 2025 года.

О деталях дела не сообщается.

Как отмечается в определении суда, заявление Трещева было оставлено без движения. «Четырнадцатого октября 2025 года вынесено определение об оставлении заявления без движения», — говорится в материалах, опубликованных судебной инстанцией, их цитирует РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСуд вернул иск ветерана Трещева к Алле Пугачевой.

Ранее аналогичные иски Александра Трещева к Алле Пугачевой рассматривались в других судах Москвы. Савеловский районный суд также оставил заявление без движения, а Тверской районный суд возвратил исковое заявление, сославшись на неподсудность дела этой инстанции. Кроме того, еще один иск Трещева к Пугачевой был подан в Одинцовский городской суд Московской области. Решение по нему пока не оглашалось.

О причинах подачи такого крупного иска в материалах суда не сообщается. Данных о сути претензий Александра Трещева к Алле Пугачевой в открытых источниках на момент публикации нет. Стороны пока не комментировали ситуацию.