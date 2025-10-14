Курьер на электровелосипеде сбил женщину в Текстильщиках, ее госпитализировали

Курьер на электровелосипеде сбил женщину 1963 года рождения в столичном районе Текстильщики. Об этом во вторник, 14 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
По словам представительницы ведомства, инцидент произошел на тротуаре на улице Шкулева. Пострадавшую экстренно доставили в больницу для оказания первой медицинской помощи.
— Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, — резюмировала Нефедова.
Подобные случаи происходят нередко. Так, 30 сентября следователи возбудили уголовное дело в отношении курьера, сбившего пожилую женщину во дворе дома на Ленинском проспекте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подключился к расследованию дела.
До этого полицейские задержали курьера, который ехал на электровелосипеде по району Солнцево и сбил шестилетнего мальчика. Нарушителем оказался 24-летний мигрант. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств.