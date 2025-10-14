Трамп пошутил о поведении Макрона во время встречи по поводу военного конфликта

Отказ от совместного фото стало поводом для шуток над Эммануэлем Макроном.
Президент США Дональд Трамп во время мирной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в египетском Шарм-эш-Шейхе публично пошутил над президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
«Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания», — посмеялся Трамп. Он был удивлен тем, что Макрон не вышел на фотосессию на закрытии саммита по вопросам мира в секторе Газа.
Данное замечание вызвало искренний смех у значительной части присутствующих. Дональд Трамп ответил: «Он мой друг», после чего продолжил выражать признательность собравшимся. Еще один неловкий момент произошел, когда Трамп долго не отпускал руку французского лидера.
Как URA.RU писало ранее, 13 октября прошел международный саммит по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием мировых лидеров. Обсуждались меры по прекращению огня и предотвращению гуманитарного кризиса. Дональд Трамп, выступая на мероприятии, отметил, что испытывает антипатию к ряду европейских лидеров, пишет RT.