Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп снова разочарован конфликтом на Украине, несмотря на дружбу с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован ходом урегулирования конфликта на Украине. При этом, лидер США сказал в интервью о дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован ходом урегулирования конфликта на Украине. При этом, лидер США сказал в интервью о дружбе с президентом России Владимиром Путиным.

«Я очень разочарован», — сообщил Трамп в интервью Fox News. Он добавил, что другие конфликты ему удается успешно разрешать.

Ранее Трамп уже подчеркивал, что рассчитывал на быстрое разрешение конфликта на Украине благодаря хорошим отношениям с Владимиром Путиным, однако ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Президент США отмечал, что украинский кризис может быть даже труднее для урегулирования, чем конфликты на Ближнем Востоке, и продолжает внимательно следить за развитием событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше