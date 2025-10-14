Трамп снова разочарован конфликтом на Украине, несмотря на дружбу с Путиным

Ранее Трамп уже подчеркивал, что рассчитывал на быстрое разрешение конфликта на Украине благодаря хорошим отношениям с Владимиром Путиным, однако ситуация оказалась сложнее, чем ожидалось. Президент США отмечал, что украинский кризис может быть даже труднее для урегулирования, чем конфликты на Ближнем Востоке, и продолжает внимательно следить за развитием событий.