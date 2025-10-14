Трамп нашел новую жертву для своих тарифов

«Испания автоматически получает защиту, даже если бы они не хотели. Что сделала Испания, по-моему, очень плохо и несправедливо для НАТО. Невероятно неуважительно, только Испания, единственная. Думаю, их за это надо наказать», — заявил президент США. Он добавил, что именно Мадрид остается единственной страной в НАТО, которая, по его словам, не желает увеличивать расходы на оборону.