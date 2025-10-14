Ричмонд
Трамп нашел новую жертву для своих тарифов

О намерении ввести торговые пошлины против Испании заявил президент США Дональд Трамп. По его словам Испания «плохо поступает» по отношению к альянсу, несмотря на то что получает защиту от НАТО. Такое заявление он сделал 14 октября на пресс-конференции в Белом доме, трансляцию вел Белый дом на своем официальном сайте.

«Испания автоматически получает защиту, даже если бы они не хотели. Что сделала Испания, по-моему, очень плохо и несправедливо для НАТО. Невероятно неуважительно, только Испания, единственная. Думаю, их за это надо наказать», — заявил президент США. Он добавил, что именно Мадрид остается единственной страной в НАТО, которая, по его словам, не желает увеличивать расходы на оборону.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНАТО отсрочило повышение военных расходов.

Ранее президент США Дональд Трамп уже предлагал рассмотреть вопрос об исключении Испании из НАТО из-за недостаточных военных расходов Мадрида. Вопрос финансирования обороны неоднократно поднимался на саммитах альянса, а Испания регулярно подвергалась критике со стороны Вашингтона за то, что не достигает рекомендованного уровня в 2% ВВП.

