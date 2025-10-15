Волгоградке, истязавшей своего сына, не смягчили наказание

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, установлено, что в августе 2024 года после нанесения побоев она выгнала сына из дома в вечернее время. В октябре 2024 года она также прибегла к насилию, ударив его алюминиевой кастрюлей по лицу.
Кроме того, осужденная утюг, нагретый до высокой температуры, прижимала к пояснице ребенка, пока он не испытал сильную физическую боль.
После этих инцидентов малолетний сын был помещен в Волгоградский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Женщина не признала свою вину, утверждая, что все произошедшее было случайностью.
Приговором Дзержинского районного суда Волгоградской области она была признана виновной на основании пункта «г» части 2 статьи 117 УК РФ и приговорена к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Защитник осужденной обжаловал приговор, считая наказание слишком строгим, и просил назначить согласно статье 73 УК РФ наказание условно-испытательного характера.
Волгоградский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.