Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградке, истязавшей своего сына, не смягчили наказание

Женщина в период с августа по октябрь 2024 года умышленно причиняла физические и психические страдания своему малолетнему сыну, который заведомо из-за своего возраста и зависимости от нее находился в беспомощном состоянии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, установлено, что в августе 2024 года после нанесения побоев она выгнала сына из дома в вечернее время. В октябре 2024 года она также прибегла к насилию, ударив его алюминиевой кастрюлей по лицу.

Кроме того, осужденная утюг, нагретый до высокой температуры, прижимала к пояснице ребенка, пока он не испытал сильную физическую боль.

После этих инцидентов малолетний сын был помещен в Волгоградский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Женщина не признала свою вину, утверждая, что все произошедшее было случайностью.

Приговором Дзержинского районного суда Волгоградской области она была признана виновной на основании пункта «г» части 2 статьи 117 УК РФ и приговорена к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Защитник осужденной обжаловал приговор, считая наказание слишком строгим, и просил назначить согласно статье 73 УК РФ наказание условно-испытательного характера.

Волгоградский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.