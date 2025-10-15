Волгоградке, истязавшей своего сына, не смягчили наказание

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области, установлено, что в августе 2024 года после нанесения побоев она выгнала сына из дома в вечернее время. В октябре 2024 года она также прибегла к насилию, ударив его алюминиевой кастрюлей по лицу.