В Лондоне умер бегун, потерявший сознание во время полумарафона

На сайте организаторов лондонского полумарафона Royal Parks появилось сообщение о кончине одного из участников, Кори Расселла, который потерял сознание во время забега и впоследствии умер в медицинском учреждении.
Соревнования проходили в воскресенье, 12 октября. Расселл упал в обморок незадолго до финиша. Незамедлительно прибывшие врачи оказали первую помощь и доставили его в больницу, где он скончался.
«Все, кто участвовал в организации полумарафона Royal Parks, хотели бы выразить искренние соболезнования семье и друзьям Кори. Семья попросила не разглашать информацию, поэтому никакие подробности не будут обнародованы», — говорится в официальном заявлении.
