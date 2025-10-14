Ричмонд
В Лондоне умер бегун, потерявший сознание во время полумарафона

Кори Расселл потерял сознание на финишной прямой.

Источник: Аргументы и факты

На сайте организаторов лондонского полумарафона Royal Parks появилось сообщение о кончине одного из участников, Кори Расселла, который потерял сознание во время забега и впоследствии умер в медицинском учреждении.

Соревнования проходили в воскресенье, 12 октября. Расселл упал в обморок незадолго до финиша. Незамедлительно прибывшие врачи оказали первую помощь и доставили его в больницу, где он скончался.

«Все, кто участвовал в организации полумарафона Royal Parks, хотели бы выразить искренние соболезнования семье и друзьям Кори. Семья попросила не разглашать информацию, поэтому никакие подробности не будут обнародованы», — говорится в официальном заявлении.

