Зубной протез оказался в кишечнике 50-летней россиянки. Врачам пришлось потрудиться

«Врач-эндоскопист Наиль Зуфарович Исхаков во время колоноскопии удалил протез. Процедуру делали под контролем анестезиолога-реаниматолога Елены Александровны Чуенковой, ведь протез находился уже в труднодоступном месте. С анестезией процесс удаления прошёл безболезненно», — поделились в клинике.
