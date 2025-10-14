Зубной протез оказался в кишечнике 50-летней россиянки. Врачам пришлось потрудиться

В Казани 50-летняя женщина случайно проглотила зубной протез, но понадеялась, что он выйдет сам. Однако через неделю инородный предмет плотно застрял в месте перехода тонкой кишки в толстую, после чего пострадавшей всё же пришлось обратиться к врачам. Об этом рассказали в республиканской клинической больнице Татарстана.